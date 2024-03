Trapani Shark: PAZZA idea Sasha Djordjevic per la panchina

Com’è noto, la dirigenza del Trapani Shark, dopo la brutta sconfitta in semifinale di coppa Italia di A2 contro la Fortitudo Bologna, ha deciso di esonerare coach Daniele Parente, nonostante un quasi perfetto ruolino di marcia in campionato, dove i granata stanno annichilendo gli avversari con un record di 24 vittorie e 2 sole sconfitte in regular season.

Qualche ora fa vi abbiamo comunicato una lista di possibili candidati per la panchina del club siciliano guidato dal Presidente Antonini, ma, come riporta Il Giornale di Sicilia, ci sarebbe già stato un contatto con un nome inaspettato e di assoluto livello internazionale: sembra infatti che sia stata offerto il lavoro a Sasha Djordjevic, ex capo allenatore di squadre come Milano, Treviso, Bologna, Fenerbahce, Panathinaikos e Bayern Monaco, oltre che della nazionale serba e attualmente head coach della rappresentativa cinese, sulla cui panchina siede dal 2022.

La trattativa pare essersi però arenata in partenza, come riporta il quotidiano isolano: “La Trapani Shark aveva puntato le attenzioni su Sasha Djordjevic, con cui non si è raggiunto l’accordo. L’ex tecnico di Milano e Virtus Bologna, infatti, è legato da un importante contratto con la Nazionale cinese”.

Se queste sono le premesse, attendiamoci dei nomi grossi per il club siciliano, che pare proprio puntare in altissimo.