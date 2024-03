Kyrie Irving: “Voglio giocare al fianco di LeBron a Parigi 2024!”

Kyrie Irving sta disputando la sua 14esima stagione in NBA e, nonostante sia uno dei personaggi più controversi della Lega per le sue dichiarazioni bizzarre fuori dal campo, sul parquet continua a portare numeri che lo fanno rimanere in una ristretta élite: i suoi Dallas Mavericks si trovano attualmente all’ottavo posto nella Western Conference con un record di 38 vittorie e 29 sconfitte e il playmaker classe 1992 sta producendo 25.4 punti, 5 rimbalzi e 5.2 assist a partita, nonostante la vicinanza con un altro accentratore di gioco come Luka Doncic.

Kyrie Irving annovera nel suo palmares già due ori con Team USA, ovvero quello del Mondiale di Spagna nel 2014 e quello delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, ma sembra che non voglia concludere la sua avventura con la maglia della Nazionale americana: come riporta l’insider NBA Shams Charania, pare infatti che Irving voglia fortemente partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi al fianco del suo ex compagno ai Cleveland Cavaliers LeBron James, che com’è noto sta contribuendo nel reclutamento dei migliori giocatori per formare un’armata invincibile con l’intento di riportare Team USA al successo in campo internazionale dopo il recente fallimento del Mondiale 2023 svoltosi in terra asiatica.

“I’m told Kyrie Irving has a deep desire to represent his country, represent the USA in the Paris Olympics this summer, he wants to be part of this team.”@ShamsCharania on Kyrie Irving and Team USA. 📺: https://t.co/oxMs3CAEGu pic.twitter.com/ok81QPSLKC — Run It Back (@RunItBackFDTV) March 15, 2024

Come vi abbiamo già raccontato, il roster di Team USA per le prossime Olimpiadi dovrebbe contare quasi certamente sui talenti di LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker e JRue Holiday.