Nigel Hayes-Davis e il suo allenamento molto particolare

Il Fenerbahce, dopo gli anni di gloria del suo recente passato, ha ritrovato un posto nell’elite del basket europeo ed è una delle squadre candidate a raggiungere la prossima edizione delle Final Four di Eurolega, che si terranno a Berlino nella splendida cornice della Mercedes-Benz Arena il prossimo fine Maggio: tanto del merito va a coach Jasikevicius, sotto la cui guida i turchi stanno vincendo partita dopo partita, ma anche ad un gruppo di giocatori in ascesa, in particolare l’ala americana classe 1994 Nigel Hayes-Davis, che dopo le annate con Galatasaray, Zalgiris e Barcellona, sta vivendo la sua migliore stagione con il Fenerbahce mettendo insieme 13.3 punti e 4.9 rimbalzi a partita, con una media di 15.6 di valutazione in Eurolega.

Hayes-Davis ha messo a referto 21 punti in 24 minuti contro il Valencia nell’ultima gara della massima competizione continentale e ha svelato in una recente intervista la curiosa ragione della sua recente particolare precisione al tiro: “Ho iniziato ad allenarmi al buio: gli ultimi 15 minuti del mio allenamento, la luce si spegne nella Ulker Sports Arena e io continuo a tirare. È una cosa ottima per la memoria muscolare, l’ho scoperto durante l’ultima partita: è una cosa vera, corro per il campo e quando ricevo il pallone so già dove si trova il canestro anche senza guardare dove mi trovo, e la palla entra!”.

