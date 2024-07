La denuncia dei compagni: “Noi bistrattati in Summer League per dare visibilità a Bronny”

Fanno ancora discutere le prestazioni in Summer League di Bronny James.

Un giocatore che era nel roster dei Los Angeles Lakers, rimasto volutamente anonimo, ha denunciato un trattamento di favore ricevuto dal figlio di LeBron. Una serie di tutele che hanno finito per danneggiare i compagni.

Lo hanno trattato come uno diverso, in modo differente rispetto a tutti noi. Questo ci ha dato molto fastidio perché non abbiamo mai trovato amalgama, non c’era la chimica giusta nel gruppo. Mi sono sentito frustrato perché non mi hanno mai messo nella condizione di mettermi in mostra. Non c’erano chiamate o set offensivi per me perché volevano a tutti i costi far mettere lui in evidenza. Praticamente era un “Bronny On Tour”.