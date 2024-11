La dinastia continua: Kiyan Anthony giocherà per Syracuse

Di padre in figlio. Kiyan Anthony giocherà al college a Syracuse e non poteva essere altrimenti. Il figlio di Carmelo Anthony ha scelto gli Orange, nonostante avesse offerte anche da altri atenei prestigiosi come Ohio State e USC (la stessa università frequentata l’anno scorso da Bronny James). Kiyan giocherà quindi a Syracuse come suo padre ‘Melo, vera leggenda degli Orange: proprio Anthony Sr trascinò l’università di New York al suo unico titolo NCAA, nel 2003.

Dopo una sola stagione a Syracuse, ‘Melo Anthony venne poi scelto con la terza chiamata assoluta al Draft NBA. Probabilmente il percorso di Kiyan sarà un po’ più tortuoso perché non sembra avere lo stesso talento del padre. Il classe 2007, che attualmente gioca alla Christ the King Regional High School, è un 4-star Recruit e non è sicuro che abbia un futuro in NBA.