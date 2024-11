La NBA sta seriamente considerando un nuovo format per l’All Star Game… con 4 squadre

La NBA in queste settimane è al lavoro per decidere quale sarà il format dell’All Star Game di San Francisco, il prossimo febbraio. Come noto, l’All Star Game è un evento che ha perso molto appeal negli ultimi anni, soprattutto per colpa della scarsa competitività in campo. L’anno scorso le due squadre, allora divise in Est e Ovest, hanno stabilito il record di punti per la partita delle stelle: l’incontro era terminato 211-186.

Quest’anno la Lega vorrebbe proporre qualcosa di nuovo e, secondo quanto riportato da Shams Charania, starebbe seriamente considerando l’introduzione di un nuovissimo format. In questa ipotesi, l’All Star Game non sarebbe più una partita secca ma diventerebbe un torneo a 4 squadre, composte ognuna da 8 giocatori. Solo 3 di esse sarebbero però formate da All Star (che quindi rimarrebbero sempre 24, 12 per Conference), la quarta sarebbe la squadra vincitrice del Rising Stars. In questo modo, la NBA spera di riuscire a dare maggiore risalto anche al Rising Stars, la partita del venerdì che vede protagonisti rookie e sophomore.

Il torneo a 4 squadre sarebbe ad eliminazione diretta, con semifinali e la finale.

Ma questa potrebbe non essere l’unica novità: Steph Curry, particolarmente attivo come consulente nell’organizzazione del weekend, tornerà con una nuova sfida con Sabrina Ionescu nel tiro da 3 punti. L’anno scorso la gara tra le superstar dei Golden State Warriors e delle New York Liberty era forse stato il picco dell’intero All Star Weekend. Nel 2025 si replicherà, con la possibilità di allargare la sfida anche a Klay Thompson e Caitlin Clark.