Valerio Antonini ha avuto un malore durante Catania-Trapani Calcio

Il big match di Serie C di calcio tra il Trapani di Valerio Antonini e il Catania è terminato per 2 a 1 in favore dei catanesi, nonostante un’ottima prova nel secondo tempo da parte dei granata.

Il Presidente dei trapanesi ci ha tenuto a fare i complimenti ai suoi e inoltre ha specificato che, nonostante il piccolo malore che ha avuto verso il finale di match, si è subito fatto visitare e sta bene, come si legge dalla nota della società:

La società FC Trapani 1905 ringrazia i suoi giocatori per la splendida partita giocata. Forse la migliore partita per intensità da inizio stagione, specialmente nel secondo tempo. Peccato per qualche episodio che ha lasciato perplessi. Il campionato è ancora lungo e se ogni gara verrà interpretata come il secondo tempo di questa sera saremo lì a lottare fino all’ultimo.

La società tranquillizza, inoltre, i propri sostenitori sulle condizioni di salute del presidente che a fine gara ha dovuto, causa lieve malore, farsi visitare dallo staff sanitario negli spogliatoi. Ora le sue condizioni sono buone ed è ripartito per Trapani.

Fonte: ufficio stampa trapanicalcio.com

