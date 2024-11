La libertà di esprimersi premia: Varese, goditi il tuo Matteo Librizzi!

Da poche ore è terminato il match alla Itelyum Arena di Varese e non si fa altro che parlare di Matteo Librizzi.

Il prodotto made in è senza ombra di dubbio il most improved player della Lba in questa prima full immersion di stagione.

La prestazione da 28 punti e 9 assist nel trionfo odierno della Openjobmetis contro la corazzata Virtus Bologna segna la definitiva consacrazione di un giovane che ha dimostrato carattere da vendere, prima ancora di affrontare qualsivoglia discorso tecnico.

Sbarbato e spontaneo, poco o nulla distratto dallo stile da vip, con il pantaloncino quasi altezza ombelico che ne fa ormai un marchio di fabbrica.

Librizzi è una bella scoperta ed è sbocciato nel momento del bisogno, quando l’ambiente Varese sembrava essersi scoraggiato dalla partenza di Nico Mannion e una classifica recitante una vittoria e cinque sconfitte.

Il playmaker classe 2002 è nato e cresciuto a Varese, ricalca alcune caratteristiche dell’interpretazione classica del ruolo. Pulitissimo tecnicamente, impressiona per la qualità di scelte che sa adottare.

E’ chiaro che, nonostante la giovanissima età, ha avuto un impatto sicuro e deciso con il campionato, realizzando le sue due migliori prestazioni con le avversarie di maggior valore affrontate finora dai lombardi (vs Trapani 18 punti e 8 assist all’attivo, oltre la prestazione odierna).

Varese, ad oggi, è la meta ideale dove far crescere giovani come Matteo Librizzi.

Spesso criticata per l’attitudine a subire troppi punti, bisogna considerare che la squadra di Mandole predilige ritmi partita elevatissimi (a tutti gli effetti paragonabili alla NBA), il che genera ovviamente un maggior numero di possessi offensivi nei 40 minuti per gli avversari.

La filosofia di gioco in casa Varese va avanti da oltre 3 anni nonostante siano cambiati 3 coach e molti interpreti: ricerca del ritmo, prendere il primo tiro pulito che si presenta nell’azione offensiva, a costo di tirare sempre nei primi 8 secondi dell’azione; non a caso il roster è costruito su giocatori molto atletici e con mani educate.

Campo fertile, eccome, per un giovane di buone speranze che ha voglia di scendere in campo per divertirsi, magari davanti allo stesso pubblico che da bambino frequentava in curva.

Le modalità di inserimento dei giovani nel nostro campionato sono sempre state oggetto di dibattito. La gestione, ad esempio, adoperata da coach Messina è completamente diversa. Un giovane deve imparare prima a tenere il campo vestendo i panni di ape operaia, poi ci sarà il tempo e lo spazio per prendersi la responsabilità di iniziative e tiri decisivi.

Visione che si scontra nettamente con quella perpetrata in casa Varese, o, ad esempio, anche in casa Trento, dove giovani promettenti come Ellis e Niang hanno avuto sin da subito un ruolo importantissimo nella compagine.

Anche perché poi, nel deserto della produzione di nuovi super-talenti, può destare più di qualche interrogativo vedere Simone Fontecchio, unico top-player futuribile italiano, esser stato formato in Germania, che di certo non vanta una storia cestistica secolare.

Bisogna elaborare un modello per uscire da questa crisi. Varese e Trento, oggi, ci offrono qualche spunto.

Leggi anche: EA7 Milano, Ettore Messina lancia l’allarme: “Il rientro di Nebo? Lontanissimo!”