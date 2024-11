Jaylen Brown e lo scherzo di Giannis: “È un BAMBINO, io resto concentrato”

Ieri sera i Boston Celtics hanno battuto i Milwaukee Bucks a domicilio, 107-113, avanzando a 9 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 11 partite stagionali. Giannis Antetokounmpo è stato il miglior giocatore in campo, con 43 punti, 13 rimbalzi e 5 assist: non abbastanza per evitare ai suoi l’8° sconfitta della stagione. Nel corso del match, Antetokounmpo si è però concesso uno scherzo a Jaylen Brown: il video ha fatto rapidamente il giro dei social.

Quello di Giannis è stata la più classica delle burle: fingere di dare il 5 a Brown per poi passarsi la mano sulla testa. Fin da subito la star dei Celtics non è sembrata molto divertita dal comportamento dell’avversario, ma nel post-partita ha dato anche dimostrazione della propria frustrazione per quanto accaduto in quel frangente.

“Giannis è un bambino. Io sono solo concentrato sull’aiutare la mia squadra a vincere. Ed è ciò che abbiamo fatto questa sera” ha detto Jaylen Brown in conferenza stampa. L’MVP delle ultime Finals ha chiuso la sua partita con 14 punti e 4/13 al tiro.