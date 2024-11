Trapani-Napoli senza copertura TV su DMAX: la nota del club siciliano

Per la 7° giornata di LBA, Trapani-Napoli sarebbe dovuta essere la partita trasmessa in diretta su DMAX in chiaro. Invece sul canale di Discovery il match non è mai cominciato, al suo posto lo show “Vado a vivere nei boschi”.

La Trapani Shark di Valerio Antonini, dopo aver vinto l’incontro conquistando la quinta vittoria in campionato, è entrata nel merito di quanto accaduto. I granata hanno additato l’assenza di diretta televisiva a problemi di natura tecnica, come già aveva dichiarato anche LBA durante il match, e hanno declinato qualsiasi responsabilità per l’accaduto. Non solo: il club siciliano ha minacciato possibili azioni legali verso comunicazioni “ritenute lesive della propria immagine”. Di seguito la nota ufficiale di Trapani:

La società Trapani Shark, con il presente comunicato, rende noto che la mancata messa in onda della partita odierna contro Napoli, e’ dipesa solo ed esclusivamente da cause tecniche totalmente estranee alla Trapani Shark.

Pertanto, questa società, nonostante tale disservizio sia stato indebitamente attribuito alla Trapani Shark, declina ogni responsabilità su quanto accaduto riservandosi di intraprendere eventuali azioni legali su comunicazioni ritenute lesive della propria immagine.