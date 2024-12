La NBA e la FIBA studiano la creazione di una nuova competizione europea

Settimana scorsa il proprietario dell’Hapoel Tel-Aviv aveva lanciato un monito all’EuroLega: ben presto le cose sarebbero cambiate e la sua predominanza nello scenario europeo sarebbe stata messa in discussione da nuovi attori. Ovviamente quello di Ofer Yannay era anche un augurio, in continuità con la polemica relativa al possibile trasferimento di Johnathan Motley alla Stella Rossa. Ma ora stanno emergendo dettagli che possono contestualizzare le sue parole, in particolare l’attore che si starebbe preparando ad entrare di prepotenza nel basket europeo sarebbe proprio la NBA.

Da anni si parla di un possibile collegamento diretto tra la NBA e l’Europa: in passato per esempio si era ipotizzato l’ingresso di un club come il Real Madrid tra le franchigie statunitensi. Questo sembra rimanere un’utopia, ma ciò che potrebbe fare il campionato guidato da Adam Silver è creare una nuova Lega europea, affiliata alla NBA, che beneficerebbe del parente americano e in cambio gli fornirebbe una base forte in Europa.

Come riportato da Joe Vardon di The Athletic, la NBA starebbe parlando seriamente con la FIBA per la creazione di una copetizione congiunta che dovrebbe idealmente rivaleggiare con l’EuroLega, da anni leader nel Vecchio Continente. Nel corso degli anni la “guerra” tra EuroLega e FIBA si è un po’ assopita, ma le divergenze restano ampie. Qualche anno fa la FIBA aveva creato la Basketball Champions League proprio come alternativa, ma il torneo è finito col diventare la terza competizione europea per importanza per via dei soldi che girano tra EuroLega ed EuroCup. Dove ci sono i soldi ci sono anche le squadre migliori, motivo per il quale nessuna delle big europee ha mai rinunciato all’EuroLega. Finora.

Con l’ingresso della NBA, il suo nome e soprattutto le sue finanze, la situazione potrebbe cambiare. Stando alle ultime indiscrezioni, in quest’ottica squadre come Real Madrid, FC Barcelona e Fenerbahce Beko Istanbul starebbero considerando di lasciare scadere le proprie licenze pluriennali in EuroLega per avere maggiore flessibilità in caso di nascita di questa nuova Lega targata NBA. L’Alba Berlino, che non ha licenza pluriennale, sarebbe un’altra squadra interessata.

Un’operazione simile, ma sicuramente diversa, la NBA l’ha realizzata in Africa, dove ha creato nel 2019 la Basketball Africa League, una Lega africana con 12 squadre che rientra sotto il cappello della FIBA. Un esperimento che ora potrebbe essere replicato, su scala maggiore,