La NBA ha deciso di vietare i cellulari ai giocatori

Stretta della NBA sull’utilizzo dei cellulari in vista della nuova stagione.

La NBA vuole limitare l’utilizzo dei dispositivi elettronici ai giocatori e agli staff tecnici prima, durante e dopo le partite. Secondo SNY, la lega diventerà molto più stringente nell’applicazione di queste regole: niente cellulari a partire da 45 minuti prima dei match, durante e fino al termine delle interviste post-gara.

Nessun post sui social, chiamate o messaggi. Giocatori e staff dovranno essere del tutto disconnessi. La stretta arriva per favorire la concentrazione sul match ma soprattutto per evitare gioco d’azzardo fraudolento. Nessuna comunicazione con l’esterno, insomma, con l’obiettivo di evitare casi di giocate live suggerite a chi guarda, come avvenuto per Jontay Porter, poi punito con il ban.

La NBA sta lavorando insieme all’Associazione Giocatori per mettere a punto tutte le policy. Ogni franchigia dovrebbe designare un “point of contact” per amici e familiari di atleti e staff, una persona da contattare in caso di emergenza quando i cellulari saranno spenti. Il protocollo, però, prevede che i telefoni possano essere usati in caso di emergenza, per motivi di sicurezza o di salute.