Gianmarco Pozzecco: “Coach italiani poco considerati, troppi stranieri in LBA”

Il ct dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha parlato della poca considerazione di cui godono gli allenatori italiani in patria.

In Italia gli allenatori nostrani non vengono abbastanza considerati. Ci sono molti coach bravi a cui non viene concessa un’opportunità e allora devono andare all’estero, dove magari guadagnano di più. Così le cose si complicano, ci sono differenze culturali, lo dico per esperienza diretta. Vista la nostra scuola di allenatori, credo che nove tecnici stranieri siano troppi per la Serie A.