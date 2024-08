La Nigeria gioisce: dall’esclusione dalla cerimonia di apertura a un traguardo storico per il basket africano

Durante la cerimonia di apertura, alla squadra di basket femminile della Nigeria era stato impedito di salire sull’imbarcazione che avrebbe portato il resto della delegazione lungo tutta la Senna. Secondo la ricostruzione della Associated Press, sarebbe stato un dirigente della stessa delegazione a bloccare l’accesso alle atlete perché la barca aveva già raggiunto il massimo della capienza. Così le giocatrici sono state costrette a tornare a Lille, dove si è disputata la fase a gironi, arrivando anche troppo tardi per svolgere l’allenamento della mattina seguente. Una Olimpiade iniziata nel peggiore dei modi si è però trasformata in un trionfo (almeno per ora) per la Nazionale nigeriana femminile.

Nel basket femminile la Nigeria è la squadra africana migliore, nonostante questo ha vinto una sola partita alle Olimpiadi nella sua storia: ad Atene 2004, l’unica vittoria di una formazione africana ai Giochi. Fino a quest’anno. Perché, forse motivate ulteriormente dall’esclusione dalla cerimonia di apertura, le ragazze nigeriane sono scese in campo nella prima partita contro l’Australia con una concentrazione fuori dal comune. Hanno battuto le australiane, una delle migliori squadre del mondo, 75-62.

È stata la seconda partita vinta dalla Nigeria (e da una Nazionale africana femminile in generale) alle Olimpiadi nella sua storia. Entro qualche giorno è arrivata anche la terza. Dopo un KO 75-54 contro la Francia, oggi le nigeriano hanno battuto il Canada 70-79, guadagnando la certezza della qualificazione ai quarti di finale. È la prima qualificazione di una squadra africana, maschile o femminile, ai quarto di finale nella storia delle Olimpiadi.

Nel maschile ci è andato vicino il Sud Sudan, escluso però ieri sera a causa della differenza canestri con Grecia e Brasile.

Foto: FIBA