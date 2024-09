Trapani Shark, annullata una delle due amichevoli contro l’Olympiacos

Da programma iniziale, la Trapani Shark avrebbe dovuto affrontare in amichevole l’Olympiacos per due volte, tra l’altro in giorni consecutivi: il 22 e il 23 settembre al PalaShark. Parte del pre-campionato dei granata che settimana scorsa aveva già portato in Sicilia un’altra formazione di EuroLega: il Partizan Belgrado di Obradovic.

È notizia di oggi, riportata da Sportal.gr, l’annullamento di una delle due amichevoli contro l’Olympiacos, quella del 23 settembre. Rimane per ora in programma quella del 22 che si disputerà alle ore 21 al PalaShark. I motivi di questa decisione non sono noti, ma il media ellenico ha riportato che la decisione sarebbe stata proprio di Trapani.

In occasione dell’amichevole contro il Partizan c’era stata una piccola polemica per le scarse presenze degli spettatori in tribuna. Valerio Antonini aveva quindi scritto una nota ufficiale per spiegare le ragioni delle proprie decisioni, compresa quella sui costi dei biglietti.

Foto: Trapani Shark