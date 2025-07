La Slovenia “accusa” l’Olimpia Milano per l’assenza di Nebo e Cancar agli Europei

I due giocatori sloveni dell’Olimpia Milano, Josh Nebo e Vlatko Cancar, non giocheranno gli Europei con la loro nazionale.

Entrambi sono reduci da una stagione pesantemente condizionata dai problemi fisici e lavoreranno individualmente per arrivare al meglio al training camp con i biancorossi. Per loro, dunque, niente Europei. Una decisione che la federbasket slovena non ha preso bene, accusando il club meneghino di aver fatto pressioni sui suoi giocatori affinché rinunciassero alla kermesse continentale.

Lo ha detto il ct Aleksandar Sekulic.

Entrambi hanno fatto dietrofont dopo pressioni di vario tipo del loro club. Non li sostituiremo perché la notizia è arrivata troppo tardi, ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto e restiamo senza due elementi importanti. Ho parlato con entrambi e avevano voglia di venire, me lo hanno detto chiaramente ma la pressione è stata tale da indurli a rinunciare. Temevamo già che uno dei due mancasse ma ora siamo rimasti privi di due giocatori di livello.

Dello stesso tenore le parole di Matej Erjavec, presidente della KZS, riportate da RealOlimpiaMilano.