Lance Stephenson: “Voglio tornare a giocare in NBA!”

Sono ormai passati due anni dall’ultima apparizione in NBA di Lance Stephenson: Indiana Pacers (in 3 intervalli diversi), Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks sono le franchigie per cui ha giocato in 10 stagioni nella Lega, dove è diventato un personaggio iconico, oltre che esser stato a tratti un giocatore di assoluto livello.

Lance Stephenson, ora 33enne, gioca in G-League con la maglia degli Iowa Wolves, franchigia affiliata ai Minnesota Timberwolves ed in un’intervista rilasciata a Hoopswire, ha apertamente dichiarato che il suo desiderio è quello di tornare in NBA, offrendosi ad una squadra con ambizioni di vittoria: “Il mio obiettivo è ritornare a giocare per una squadra NBA. Mi sto impegnando molto, sto provando a vincere qualche partita oltre che a divertirmi. In NBA posso portare leadership, aiutando i più giovani, oltre a una mentalità vincente grazie al mio apporto nella metà campo difensiva” – ha dichiarato Lance Stephenson – “Un sacco di squadre hanno bisogno di un aiuto in difesa, soprattutto nei playoffs: servono giocatori duri che giocano forte in difesa, fermano gli avversari e vincono le partite. Io posso portare questo”.

In 21 partite stagionali con gli Iowa Wolves, Stephenson sta tenendo medie di 15 punti, 7.6 rimbalzi, 5.2 assist e 0.7 palle rubate, tirando con il 44.8% dal campo; la sua squadra ha un record di 6 vittorie e 15 sconfitte.

