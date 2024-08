Lauri Markkanen firma un RICCO rinnovo, beffati gli Warriors

Negli ultimi due mesi, Lauri Markkanen è stato insistentemente accostato ai Golden State Warriors. Tutti si aspettavano una trade ad un certo punto durante la offseason, magari al termine delle Olimpiadi, e invece il finlandese ha rinegoziato a sorpresa il contratto con gli Utah Jazz: 5 anni per 238 milioni di dollari, di cui 220 facenti parte del nuovo accordo.

Questo nuovo contratto renderà Markkanen non scambiabile fino all’estate 2025 e mette quindi fine ai rumors che lo volevano sul mercato. I Jazz sono un team in ricostruzione, l’anno scorso hanno vinto solo 31 partite, e hanno scelto il lungo finlandese come propria star almeno nel breve periodo.

Secondo i rumors, gli Warriors avrebbero offerto ai Jazz solo Moses Moody, più diverse scelte del primo turno al Draft e pick swap, rifiutandosi di inserire nell’affare Brandin Podziemski. Da qui il naufragio delle trattative e la decisione da parte dei Jazz di trattenere Markkanen.

“Ho fiducia nella franchigia per la mia crescita come giocatore e come persona” ha dichiarato Lauri Markkanen a ESPN.