Vincent Collet è molto sorpreso che Mathias Lessort non giochi in NBA

Tra i protagonisti della vittoria della Francia ieri contro il Canada, che è valsa la semifinale per i Bleus, c’è stato senza dubbio Mathias Lessort. In 19′ sul parquet, il lungo del Panathinaikos ha segnato 13 punti catturando 5 rimbalzi e tirando 2/3 dal campo e 9/14 ai liberi. Nel post-partita sono stati tanti i complimenti per Lessort, soprattutto arrivati da Vincent Collet. Il CT francese, che aveva concesso a Lessort appena 15′ totali nelle precedenti 3 partite alle Olimpiadi, ha preferito lui a Rudy Gobert, invece panchinato per quasi tutta la partita.

E così in conferenza stampa, nel fare i complimenti al suo giocatore, Collet si è chiesto perché Lessort non sia ancora in NBA: “Mathias è stato probabilmente il miglior giocatore in EuroLega quest’anno. Il Panathinaikos ha vinto la coppa e lui non è andato lontano dal vincere l’MVP. Quindi per me non c’è nessuna sorpresa. Sapete cos’è sorprendente? Non capisco perché non giochi in NBA. Non so per quale motivo una squadra NBA non lo firmi” ha dichiarato l’allenatore.

Mathias Lessort ha giocato in Francia e Spagna tanti anni, ma è dalla sua esperienza al Partizan Belgrado, dal 2021 al 2023, che si è affermato come uno dei migliori lunghi di EuroLega. Certo sembra poco adatto al gioco NBA, visti i soli 206 centimetri nel ruolo di centro e senza una particolare predisposizione per la gestione della palla o per il tiro da fuori, requisiti chiave per lunghi undersized come lui oltreoceano.

Foto: FIBA