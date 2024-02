Le Final Eight di Coppa Italia saranno INTERNAZIONALI! Ecco come vederle se vivi all’estero

Alla vigilia della Frecciarossa Final Eight 2024 di Coppa Italia, continua la crescita della copertura televisiva internazionale della Serie A UnipolSai nella stagione 2023/24, registrando un incremento del 28% rispetto alla passata stagione.

Grazie a Infront, Official Advisor di LBA e consulente di Lega per la vendita dei diritti media all’estero si sono aggiunti rispetto allo scorso anno, all’inizio della regular season, nuovi accordi che hanno portato il basket italiano a essere visibile anche negli Stati Uniti, dove il campionato è trasmesso sull’emittente Next Level Sports & Entertainment (NLSE), e in Argentina, sul canale digitale e OTT BasquetPass.TV. Queste nuove emittenti si sono unite a un gruppo di altre emittenti internazionali come Arena TV (Balcani), Cosmote (Grecia), Polsat (Polonia), SportsTV (Turchia), Sport1 (Israele) e Setanta (Paesi Baltici).

Questi stessi canali trasmetteranno l’imminente Frecciarossa Final Eight 2024, con l’aggiunta dell’accordo con DYN, canale sportivo OTT a pagamento in Germania.

In tutti gli altri paesi esteri, la Frecciarossa Final Eight 2024 sarà disponibile live sul canale Youtube di LBA.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket

