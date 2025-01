Le scarpe della statua di Michael Jordan a Chicago sono state censurate: ecco il motivo

Nei giorni scorsi la celebre statua di Michael Jordan davanti allo United Center di Chicago ha subito una piccola modifica. Le scarpe indossate da MJ, raffigurato mentre vola a canestro come nel logo di Jordan Brand, sono state censurate, inserite in dei blocchi neri. Qualcosa di estremamente insolito che ha suscitato gran curiosità: si tratta di una delle attivazioni proprio di Jordan Brand per celebrare il 40° anniversario della linea iconica Air Jordan.

I Chicago Bulls hanno collaborato alla campagna di marketing che rende omaggio alla controversa scarpa lanciata nel 1985, quando la NBA tentò di vietare le calzature nere e rosse di Michael Jordan perché non conformi alle normative dell’epoca. Per celebrare questo momento storico, le scarpe della statua di Michael Jordan sono appunto state oscurate, richiamando l’iconica pubblicità del 1985 in cui le scarpe di Jordan erano censurate. “Se erano solo delle scarpe perché hanno provato a bannarle?” hanno scritto i Bulls sui propri social.

If it was just a shoe, why did they try to ban it? pic.twitter.com/01S6n7w1WP — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 27, 2025

I più pignoli noteranno che in realtà la statua di Jordan non indossa le Nike Air Ship, le scarpe vietate nel 1985, bensì un modello più recente, le Air Jordan 9. Nonostante questa discrepanza, l’iniziativa mira a celebrare l’eredità di Jordan e l’impatto duraturo delle sue scarpe nel mondo dello sport e della moda.

Questa campagna precede il lancio delle Air Jordan 1 High ’85 “Bred”, previsto per il 14 febbraio 2025, una riedizione fedele del modello originale del 1985. Con meno di 10.000 paia disponibili e distribuite in soli 23 negozi negli Stati Uniti, questa release si preannuncia come una delle più esclusive nella storia del marchio.

La celebrazione del 40º anniversario delle Air Jordan non si limita tuttavia a questa iniziativa. Il marchio ha temporaneamente disattivato il proprio account Instagram e ha collaborato con 23 rivenditori partner per condividere video che illustrano il processo di design dietro la riedizione delle Air Jordan 1 ’85 “Bred”. Inoltre, personalità di spicco come il rapper Fabolous e DJ Khaled hanno ricevuto in anteprima queste esclusive sneakers. D’altronde, Jordan Brand è abituato a fare le cose in grande.

