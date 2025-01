Scena surreale durante Duke-NC State: Khaman Maluach vomita in campo

Scene come queste (per fortuna) non sono solite vedersene sui campi di basket del college. Ieri, durante la partita tra Duke ed NC State, il giocatore sudsudanese Khaman Maluach si è improvvisamente sentito male in campo, vomitando sul parquet mentre l’azione era ancora in corso. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, anche se le immagini non sono certo piacevoli da vedere.

Dopo aver rigettato, Maluach si è seduto a terra, molto scosso, e non ha più fatto ritorno in campo nei restanti 4′ abbondanti da giocare. Nel post-partita l’allenatore di Duke, Jon Scheyer, ha rassicurato sulle sue condizioni dicendo che il giocatore sta bene. Il coach ha anche chiarito quali siano state le ragioni del malore: aver bevuto troppo Gatorade, troppo in fretta. Qualcosa che Scheyer avrebbe comunque apprezzato, a suo dire, perché dimostra la volontà di Khaman Maluach, un freshman, di tornare rapidamente in campo.