L’EA7 Milano torna alla vittoria: battuta Trieste al Forum

L’EA7 Emporio Armani Milano ritrova il successo in campionato superando la Pallacanestro Trieste per 87-74 al termine di una sfida combattuta, con un ultimo quarto decisivo che ha spezzato l’equilibrio. La squadra di coach Ettore Messina, ora con un record di 11-6, ha mostrato tutta la sua profondità e qualità per avere la meglio sui giuliani, che con questa sconfitta scendono a un record di 10-7.

La partita

Il match è iniziato su binari di equilibrio, ma è stata Trieste a piazzare il primo strappo significativo verso la fine del secondo quarto. Grazie alle transizioni rapide di Reyes e alle triple di Valentine e Ross, i giuliani sono riusciti a portarsi sul +10 (33-43), mettendo in difficoltà l’Olimpia.

Milano, però, ha trovato la forza di reagire affidandosi al talento di uno scatenato Shavon Shields, autore di 10 punti in un breve frangente che ha permesso ai padroni di casa di riavvicinarsi. Il terzo quarto si è chiuso sul filo dell’equilibrio (67-68), lasciando tutto aperto per l’ultima frazione.

Nel quarto periodo, l’Olimpia ha cambiato marcia. Due canestri consecutivi di Armoni Brooks, l’energia di Tonut su entrambi i lati del campo e l’impatto dalla panchina di Guglielmo Caruso hanno propiziato un parziale di 12-0, che ha definitivamente indirizzato la gara. Trieste non ha più trovato la forza per rientrare, cedendo nel finale.

Le prestazioni individuali

Per l’EA7 Emporio Armani Milano contro Trieste, il miglior realizzatore è stato Shavon Shields, che ha chiuso con 17 punti e 20 di valutazione, mostrando leadership nei momenti chiave. Ottime prove anche per Stefano Tonut (12 punti, 5/5 al tiro, 20 di valutazione), Nate Gillespie (12 punti e 5 rimbalzi) e A.Brooks, che ha aggiunto 11 punti alla causa. Importante anche l’apporto dalla panchina di Guglielmo Caruso, autore di 10 punti che hanno dato energia nei momenti decisivi.

Per Trieste, Brown è stato il miglior realizzatore con 17 punti, seguito dai 14 punti di Valentine e dalla prestazione completa di Colbey Ross, che ha chiuso con 12 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Nonostante il buon contributo dei suoi leader offensivi, Trieste non è riuscita a reggere l’intensità di Milano nel finale.