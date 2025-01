EA7 Milano, Ettore Messina aggiorna sui recuperi di Fabien Causeur e Ousmane Diop

L’Olimpia EA7 Milano ha ritrovato il sorriso dopo il -44 in EuroLega contro l’Efes, vincendo in maniera abbastanza convincente contro la Pallacanestro Trieste all’Unipol Forum. I meneghini hanno trovato, in assenza del loro leader Nikola Mirotic, il contributo di Shavon Shields (17 punti) e degli italiani, sottolineato in conferenza stampa anche da Ettore Messina. L’allenatore biancorosso dopo la partita ha aggiornato sui recuperi degli infortunati, in particolare su quelli di Fabien Causeur e Ousmane Diop.

Il francese è out dal 26 dicembre, mentre Diop dal 5 gennaio. “Per Causeur ci vorrà del tempo, non è una cosa che si risolve in tempi brevi. La speranza è che possa tornare tra un po’, non so se riuscirà a fare qualcosa prima della settimana della Coppa Italia. Non ho idea, non ha ancora ripreso con la squadra” ha detto Messina su Causeur.

“Diop ha ripreso a fare del lavoro atletico e tecnico individuale. Non ha condizione fisica ma sta rispondendo bene. Non credo che prima di una settimana possa tornare, ma per entrambi non mi hanno dato ancora un orizzonte temporale del recupero” ha poi aggiunto il tecnico.

Insomma, se Diop sembra tra i due quello più vicino al rientro, per Causeur si parla probabilmente di ancora un paio di settimane di stop. L’EA7 Milano ha recuperato terreno in campionato, dove ora è 5° a -4 dal primo posto, mentre in EuroLega la situazione si è complicata: i biancorossi sono scivolati all’11° posizione e questa settimana ospiteranno i campioni in carica del Panathinaikos.

Foto: Olimpia Milano