LeBron James a Trapani

LeBron James sta trascorrendo l’ultima parte della sua estate in Sicilia e ha fatto tappa anche a Trapani.

Niente allenamenti anticipati per LeBron che si trova in Italia negli ultimi giorni che precedono l’inizio del training camp dei Los Angeles Lakers. Il Re si sta godendo le bellezze della Sicilia con il suo lussuoso yacth, Alchemy, concentrandosi sulla parte occidentale dell’isola.

Nei giorni scorsi è stato a Palermo e ha cenato in un ristorante stellato della Vucciria, il Gagini. Ieri, invece, LeBron era a Trapani, in visita alle saline che ha definito “celestiali” immortalandole nelle sue Instagram stories.

Qualcuno sospettava che potesse far tappa al Pala Shark per l’amichevole fra i padroni di casa e il Partizan Belgrado. Ma l’evento, oltre a riscuotere poco successo fra i tifosi locali, non ha attratto neanche LeBron.

Nel frattempo sui social alcuni tifosi granata, commentando la notizia sulle vacanze di James, chiedono scherzosamente al patron Valerio Antonini di tentare il colpaccio. E chissà se il presidente, dopo aver avuto una lunga amicizia con Diego Armando Maradona, non voglia provare a conoscere anche LBJ