LeBron James e JJ Redick saranno protagonisti di un nuovo podcast

LeBron James, oltre ad essere diventato il miglior marcatore NBA di tutti i tempi ed il primo (e probabilmente ultimo) a raggiungere l’incredibile cifra di 40mila punti segnati nella Lega, è un personaggio con molteplici interessi fuori dal campo: come imprenditore e uomo di famiglia ha una vita impegnata 24 ore su 24 è recentemente ha confermato che prestissimo si fionderà in una nuova avventura.

Come riporta The Athletic, LeBron James farà coppia con l’ex giocatore JJ Redick in un nuovo podcast incentrato sulla pallacanestro: si chiamerà Mind The Game e sarà una trasmissione che, come descritto da Redick, sarà caratterizzata da conversazioni a tema libero sulla NBA e parlerà esclusivamente di basket, con ospiti a sorpresa che affiancheranno i due conduttori.

Lo stesso LeBron James ha commentato la notizia: “Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nel campo dei media sportivi. Quando mi butto in un progetto, la prima cosa a cui penso e se io e i miei amici lo guarderemmo e questo è sicuramente il caso di Mind The Game. Non tutto dev’essere basato sulla cultura di internet e dei click”.

L’episodio inaugurale del podcast avverrà questo martedì e sarà un appuntamento settimanale, ogni episodio durerà tra i 45 e i 60 minuti.

