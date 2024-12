LeBron James lascerà i Lakers prima della trade deadline?

Con i Los Angeles Lakers attualmente in crisi, non sarebbe tempo di voci di mercato se non ci fosse LeBron James. Con James che gioca ancora a basket ad alto livello e ha ancora voglia di vincere, molti pensano che l’ala dei Lakers voglia lasciare la squadra per andare in un posto che possa aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi, secondo Brian Windhorst di ESPN.

“Mentirei se dicessi che non ci sono state conversazioni nella lega su, ‘LeBron potrebbe ad un certo punto di quest’anno rivedere questa cosa?’ Perché ricordate che l’anno scorso, alla trade deadline, gli Warriors ci hanno pensato”.

Gli Warriors hanno effettivamente chiamato la scorsa stagione per vedere se c’era la possibilità che James volesse essere scambiato. Da allora i Lakers sono stati espulsi dal primo turno dei playoff, Darvin Ham è stato licenziato, JJ Redick è stato assunto e la squadra è bloccata nel limbo di questa stagione.

“Due volte negli ultimi 10 mesi LeBron James ha avuto l’opportunità di lasciare i Lakers. Una, alla trade deadline dell’anno scorso, quando gli Warriors ci hanno seriamente pensato. I Lakers andarono da LeBron e gli dissero: ‘Vuoi davvero essere scambiato?’. Lui ha risposto: ‘No’. L’estate scorsa è diventato free agent. Ha rifirmato con i Lakers. LeBron ha ripetutamente chiarito di voler essere un Laker. E se è così, ha una clausola di non scambio. Non c’è nulla di cui parlare”.

