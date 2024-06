Chris Paul firmerà con i San Antonio Spurs

Poco prima dell’inizio della free agency, Chris Paul era stato tagliato dai Golden State Warriors appena prima che i 30 milioni di dollari rimanenti sul suo contratto diventassero garantiti. Da free agent, CP3 ha deciso poi di firmare quasi subito con i San Antonio Spurs un annuale da circa 11 milioni di dollari. Come scritto da Chris Haynes, il giocatore ha avuto una conversazione con Gregg Popovich: i due hanno discusso anche di come Paul potrà aiutare la crescita di Victor Wembanyama.

Gli Spurs non sono certo una contender al momento e quindi Chris Paul sembra aver scelto, a 39 anni, una squadra dove sicuramente troverà più spazio, rinunciando però a vincere quell’anello che ancora gli manca.

La sfida è comunque stimolante e vedere Paul, una delle migliori point guard degli anni 2000, al fianco di Wembanyama farà sicuramente salire alle stelle la curiosità intorno a questi Spurs.

Free agent guard Chris Paul has agreed on a one-year, $11 million-plus deal with the San Antonio Spurs, sources tell ESPN.

