Niente Lakers, Jonas Valanciunas firma con gli Washington Wizards

Jonas Valanciunas era stato citato tra quei giocatori per i quali LeBron James sarebbe stato disposto a ridursi lo stipendio. Alla fine, almeno per il lituano, non ce ne sarà bisogno. Valanciunas ha infatti deciso di firmare un triennale da 30 milioni complessivi con gli Washington Wizards.

Ormai un veterano in NBA, Valanciunas ha passato le ultime 3 stagioni ai New Orleans Pelicans, l’ultima con 12.2 punti e 8.8 rimbalzi di media. A Washington troverà una squadra ancora piuttosto caotica, che ha chiuso al penultimo posto la scorsa RS, ma che sicuramente aveva un vuoto sotto canestro dopo la partenza di Daniel Gafford all’ultima trade deadline.