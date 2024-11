Lessort SBEFFEGGIA Hackett che aveva detto che il Pana sarebbe stato la delusione di EuroLega…

Mathias Lessort, centro del Panathinaikos Atene che ieri ha vinto a Bologna contro la Virtus, ha commentato le considerazioni di Daniel Hackett, playmaker veterano proprio della VuNere, che ha dichiarato a NOVA Sports che il Panathinaikos sarebbe stato la delusione della stagione in EuroLega:

“Mi piacerebbe dire che non ci interessa, ma sarebbe una bugia. Quando vogliono sminuirti e parlare male di te, vuoi anche dimostrare loro qualcosa. Come ho detto, affrontiamo ogni partita allo stesso modo. Ma ovviamente quando parlano male di te, c’è qualcosa che vuoi dimostrare loro. Sappiamo chi è la… delusione in questo momento”, come riportato da BasketNews.

Purtroppo la Virtus Bologna è all’ultimo posto in classifica e non riesce proprio a risollevarsi. La formazione di Luca Banchi sembra molto distante da quella dell’anno scorso che aveva iniziato la regular season in maniera strabiliante, raggiungendo poi il play-in.

Anche ieri sera la Daniel Hackett e compagni hanno fatto il massimo contro Mathias Lessort e compagni ma non è bastato e alla fine i campioni d’Europa in carica hanno prevalso sui bianconeri, nonostante un Will Clyburn che finalmente ha iniziato a giocare da Will Clyburn.

