Scafati respira, vittoria pesante in casa con Varese

Givova Scafati 94 – Openjobmetis Varese 85

(27-25, 22-25, 18-21, 27-14)

La Givova Scafati riscatta l’opaca prestazione fornita a Treviso la scorsa settimana e batte la Openjobmetis Varese, reduce dalla bella affermazione ai danni della Virtus Bologna.

Il match vede Rob Gray assoluto protagonista del primo tempo, anche se i lombardi riescono a restare in scia con le triple di Alviti e con il “loro” Gray, Justin. Si torna negli spogliatoio con gli ospiti avanti di una sola lunghezza (49-50) e l’equilibrio permane pure nella terza frazione, anche se il fulcro del gioco si sposta molto più vicino al canestro, con Pinkins e Hands a prendersi la scena. Nell’ultimo periodo, però, Scafati ne ha di più e, dopo essere finita a -6, piazza un break di 9-0 che ribalta l’inerzia dell’incontro. Ad alimentare il parziale arrivano cinque punti in fila di uno Stewart fin lì decisamente in ombra, poi Pinkins e Gray tengono Varese a distanza. Nelle ultime battute Hands e Librizzi provano a spaventare i campani ma Cinciarini e Akin mettono la ciliegina sulla torta con i canestri che evitano il finale in volata.

TABELLINI

Scafati: Gray R. 24, Sangiovanni n.e., Zanelli 3, Ulaneo n.e., Sorokas 18, Greco n.e., Miaschi 9, Pinkins 15, Cinciarini 9, Stewart 6, Akin 8, McRae 2 . All.: Nicola.

Varese: Akobundu – Ehiogu 12, Harris 5, Alviti 15, Justin Gray 14, Librizzi 7, Virginio n.e., Bosio n.e., Assui 1, Fall n.e., Hands 23, Johnson 6, Tyus 2. All.: Mandole.

STATISTICHE COMPLETE