Lo Zalgiris e Polonara vincono il campionato lituano all’ultimo respiro

Lo Zalgiris Kaunas, dopo la clamorosa sconfitta dell’anno scorso, torna a vincere il campionato lituano battendo nella decisiva Gara-5 il Rytas, campione in carica. In una Zalgirio Arena sold-out, i biancoverdi si sono imposti 97-87 grazie ad un parziale finale di 11-0 che li ha lanciati verso la vittoria.

Isaiah Taylor ha segnato 32 punti, di cui 13 nell’ultimo quarto, mentre Rolands Smits e Ignas Brazdeikis hanno aggiunto 11 punti a testa. Achille Polonara, trasferitosi allo Zalgiris a metà stagione, è rimasto out per infortunio ma ha comunque aggiunto un trofeo alla propria bacheca. L’azzurro è andato KO un paio di settimane fa per un infortunio muscolare.

Si tratta del 24° titolo nazionale per lo Zalgiris in un campionato che si disputa solo dal 1994.