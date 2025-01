Luca Baraldi risponde a Massimo Zanetti: “Troppo amore per la Virtus per commentare…”

Inevitabilmente la conferenza stampa di oggi, tenuta da Massimo Zanetti, ha scosso parecchio l’ambiente Virtus Bologna. In arrivo c’è un ampio ricambio dirigenziale, il primo a farne le spese sarà l’AD Luca Baraldi, al quale Zanetti non ha risparmiato qualche attacco ben poco velato. Per esempio quando ha detto che Baraldi non teneva i rapporti con EuroLeague perché “non sapeva l’inglese” o quando si è corretto dopo averlo chiamato “dottore”: “Anzi non è dottore, il signor Baraldi”.

Insomma la separazione tra Baraldi e la Virtus Bologna non è stata pacifica, anche se diverrà ufficiale solo in futuro. Proprio al sito ufficiale della Virtus infatti l’ormai ex AD ha affidato il suo saluto, non nascondendo una certa amarezza per le parole di Zanetti.

“Ho troppo rispetto per la mia professionalità e troppo amore per la Virtus, che ho contribuito a portare ai vertici del basket europeo, per commentare, come molti mi chiedono, le parole del Dottor Massimo Zanetti che ringrazio di avermi fatto vivere insieme a tutto il mondo delle V Nere grandissime emozioni” ha detto Baraldi. Probabilmente non casuale l’espressione “Dottor Massimo Zanetti”.

Ora per il dirigente potrebbe aprirsi una nuova avventura nel basket italiano, alcuni rumors parlano infatti di un possibile trasferimento alla Trapani Shark.