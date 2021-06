Luigi Datome spiega perché non sarà al Preolimpico con l’Italia

Luigi Datome è il secondo giocatore a dire “no” alla Nazionale per gli impegni estivi, il Preolimpico di Belgrado in particolare, dopo Marco Belinelli. La notizia anticipata in mattinata dalla Gazzetta dello Sport è stata ore confermata dallo stesso giocatore dell’Olimpia Milano, che ne ha spiegato le ragioni. Datome è da anni il capitano dell’Italia, quindi la sua assenza peserà non solo in campo ma anche fuori.

Datome ha giocato 91 partite in stagione con Milano, con la quale ha raggiunto le Final Four di Eurolega e le finali Scudetto. “Da più di un mese sono alle prese con una fastidiosa tendinite al ginocchio destro, con la quale ho giocato tutti i playoff. Con antinfiammatori e terapie ho provato a gestire la fase acuta, ma a lungo andare i farmaci mi hanno causato problemi con annessa perdita di peso. Segnale chiaro che non si poteva continuarne l’assunzione” – ha scritto il giocatore su Instagram. – “Oggi mi sono confrontato con il presidente Petrucci, che ha capito la mia scelta“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Datome (@gigidatome)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.