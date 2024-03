Luka Doncic contro Vlade Divac: “Avrebbe dovuto scegliere me!”

Luka Doncic ha dimostrato, oltre ad essere un fantastico giocatore di pallacanestro, di non aver peli sulla lingua e di non mandare a dire le cose a nessuno durante la sua finora breve carriera in NBA: un rapporto con gli arbitri non idilliaco, qualche intervista sopra le righe ed un episodio, accaduto qualche ora fa, che conferma il carattere della superstar slovena dei Dallas Mavericks.

Luka Doncic ha affrontato nella notte i Sacramento Kings, sconfiggendoli 107-103 per quella che è la 44esima vittoria stagionale dei Mavs: con la partita in bilico negli ultimi possessi, Doncic ha mandato a bersaglio i tiri liberi decisivi per il successo dei texani sul campo dei californiani e, mentre tornava in panchina per un timeout, ha indicato Vlade Divac, aggiungendo al gesto qualche parola non di certo carina; al termine della gara, con i compagni impegnati a festeggiare, Doncic ha continuato a puntare il dito all’ex lungo di Lakers, Hornets e Kings, gridando al pubblico:

“Prendetevela con lui, avrebbe dovuto draftare me!”

Con un chiaro riferimento al Draft NBA del 2018, quando l’allora GM di Sacramento era appunto Divac, che preferì scegliere con la seconda chiamata assoluta Marvin Bagley III (oggi giocatore degli Washington Wizards), lasciando Doncic agli Atlanta Hawks, che poi lo scambiarono con Dallas per la quinta scelta Trae Young.

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says “he shoulda’ drafted me.” pic.twitter.com/6j26cLprxA — Sean Cunningham (@SeanCunningham) March 30, 2024

Doncic, in questa stagione, sta viaggiando a medie pazzesche di 33.8 punti, 9.1 rimbalzi e 9.8 assist e questa notte contro i Kings ha firmato una prestazione da 26 punti, 9 rimbalzi e 12 assist in 41 minuti sul parquet.

