Luka Doncic giocherà il Preolimpico con la sua Slovenia

In dubbio fino all’ultimo, poco fa Luka Doncic ha finalmente raggiunto il raduno della Slovenia e dovrebbe svolgere i primi allenamenti con i compagni questa settimana. Dopo le NBA Finals che lo hanno visto uscire sconfitto contro Boston, c’erano perplessità sulle sue condizioni fisiche e sul fatto che potesse partecipare al Preolimpico con la sua Nazionale. Invece Doncic, che ha finito le Finals con vari acciacchi tra cui il ginocchio e l’addome, sarà come sempre il leader della Slovenia. “Se potrà camminare, giocherà sicuramente con la Nazionale” aveva dichiarato qualche giorno fa Nico Harrison, GM dei Dallas Mavericks.

Gli sloveni saranno impegnati nel Preolimpico di Atene, in un primo girone con Croazia e Nuova Zelanda. Successivamente si incroceranno col secondo girone composto da Grecia, Egitto e Repubblica Dominicana. L’attesa è tutta per l’eventuale finale tra la Slovenia di Luka Doncic e la Grecia di Giannis Antetokounmpo: solo uno dei due potrà andare a Parigi per le Olimpiadi.

Ieri la Slovenia ha disputato la sua prima amichevole estiva contro la Lituania, perdendo 92-86. Da segnalare anche l’esordio di Josh Nebo, nuovo giocatore di Milano e naturalizzato quest’anno dalla Slovenia: per lui 9 punti e 8 rimbalzi.

Foto: FIBA

