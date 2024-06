Nicolò Melli al Fenerbahçe: le cifre e tutti i dettagli

Nicolò Melli è prossimo a diventare (di nuovo) un giocatore del Fenerbahçe: manca solo l’annuncio per il suo ritorno ad Istanbul. L’azzurro, attualmente impegnato con la Nazionale, firmerà un biennale fino al 2026.

Come riportato da Backdoor Podcast, Melli andrà a guadagnare circa 1.4 milioni di euro a stagione per una cifra complessiva quindi vicina ai 3 milioni di euro.

Melli quest’anno ha guadagnato circa 1.8 milioni di euro (2 milioni di dollari) all’EA7 Milano, ma i biancorossi gli avrebbero proposto un rinnovo al ribasso.

Nel Fenerbahçe di Sarunas Jasikevicius, Nicolò Melli avrà ora l’occasione di puntare subito alla vittoria dell’EuroLega, trofeo che in carriera non ha ancora mai conquistato. La competizione, tra il Panathinaikos che si appresta ad annunciare Lorenzo Brown, il Real Madrid e il Barcellona in crescita però non mancherà di certo.