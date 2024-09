“Mangiava durante le riunioni, puzzava ma aveva un mare di modelle: mai nessuno come Dennis Rodman”

Dennis Rodman è uno dei giocatori più controversi della storia della NBA.

Per qualche mese ha giocato insieme a un altro centro dalla personalità incredibile come Shaquille O’Neal. I due hanno condiviso lo spogliatoio dei Lakers nel 1998/1999 e qualche anno fa Shaq definì Rodman “il peggior compagno mai avuto”.

Recentemente O’Neal è tornato sull’argomento nel corso del suo podcast, raccontando dettagli sulla pazzesca vita sregolata di Rodman.

Rodman era sempre in ritardo alle riunioni di squadra e mentre si svolgevano lui stava in un angolo a mangiare riso e pollo. Non ascoltava nulla, mentre i coach parlavano lui si alzava e andava a farsi una doccia gelata per riprendersi. Anche agli allenamenti sul campo non era mai puntuale. Poi però in ogni partiva prendeva 25 rimbalzi, finivamo di giocare e spesso si rivestiva senza neanche farsi la doccia per catapultarsi in un club. Puzzava come un camion della spazzatura ma era sempre circondato da modelle spaziali. Io sono sempre stato un tipo da party ma non ho mai visto nessuno come lui.