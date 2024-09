Evan Fournier torna in Europa? Anche Virtus e Olimpia ci pensano

Evan Fournier potrebbe concludere la sua carriera NBA e tornare in Europa.

Il francese, fresco di argento alle Olimpiadi, è ancora free agent. Per questo motivo starebbe seriamente valutando di calcare per la prima volta in carriere il palcoscenico di EuroLega. Secondo EuroHoops avrebbe avuto dei contatti con squadra provenienti da Spagna, Francia e Italia.

La Virtus Bologna ha chiuso il roster mentre l’Olimpia Milano è ancora vigile sul mercato, seppur maggiormente nella posizione di point guard. In realtà, però, al roster di Messina una guardia pura farebbe comodo, visto che in quello spot al momento i meneghini hanno “solamente” Stefano Tonut e Armoni Brooks, anche lui esordiente a livello di EuroLega ma con molta meno esperienza di Fournier.

Per quanto riguarda la Grecia, in passato il giocatore aveva espresso la volontà di vestire la casacca dell’Olympiacos che però ha da poco impegnato cifre importantissime per il ritorno di Sasha Vezenkov. Il Real Madrid, invece, sembra l’opzione più papabile in Spagna e potrebbe mettere sul piatto 2 milioni di euro per un anno di contratto. Oggettivamente, però, il roster dei Blancos non pare aver bisogno di ulteriori innesti.

In Francia il Monaco ha recentemente avuto problemi legati ad alcune irregolarità nel pagamento dello stipendio di Mike James ma negli ultimi anni non ha avuto difficoltà a investire. Ci sono poi l’Asvel con il fascino attrattivo di Tony Parker e una realtà emergente come Parigi. L’approdo del 34enne avrebbe indubbiamente un interessante impatto a livello commerciale per il basket transalpino ma anche per l’intera EuroLeague. Sfruttare l’onda lunga delle Olimpiadi per tornare in patria potrebbe essere tutt’altro che una cattiva idea per Fournier che negli ultimi anni ai New York Knicks ha trovato poco spazio.

Foto: FIBA