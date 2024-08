Marcelinho Huertas ha annunciato il ritiro… dalla Nazionale

Quella di ieri sera contro gli Stati Uniti è stata l’ultima partita di Marcelinho Huertas con la maglia del Brasile. Poco fa la Federazione ha annunciato il ritiro del playmaker 41enne con un post sui social.

Marcelinho Huertas foi homenageado com a bola do jogo! 🏀🇧🇷 Andreas Zagklis, secretário-geral da FIBA, presenteou Huertas em reconhecimento ao seu último jogo pela seleção brasileira de basquete. pic.twitter.com/TdN9YiZ4zM — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 6, 2024

Marcelinho è uno dei più anziani giocatori in circolazione, ma non è vicino al ritiro: per quanto riguarda i club, ha appena rinnovato con Tenerife per altre 2 stagioni. In Nazionale invece Huertas appenderà le scarpette al chiodo: in quasi 20 anni ha totalizzato 127 presenze con i verdeoro, quarto di sempre. Col Brasile, Marcelinho ha vinto 2 campionati americani e 1 panamericano, partecipando ai Mondiali 2006, 2010, 2014, 2019 e 2023, oltre alle Olimpiadi 2012, 2016 e quelle di quest’anno.

In queste Olimpiadi, Marcelinho ha mantenuto 8.8 punti e 5.0 assist di media.

Foto: FIBA