Marcus Smart è il Difensore dell’Anno NBA 2021-22

I candidati, annunciati ieri, comprendevano oltre a lui anche Mikal Bridges e Rudy Gobert. Alla fine a vincere è stato Marcus Smart, che questa notte è stato annunciato come Defensive Player of the Year per la stagione regolare NBA 2021-22. Si tratta del primo premio di questo tipo per Smart, all’indomani di una grandissima prestazione, sia difensiva che offensiva, in Gara-1 contro i Nets.

The 2021-22 Kia NBA Defensive Player of the Year is Boston Celtics guard Marcus Smart! pic.twitter.com/kfwG9NcUae — NBA Communications (@NBAPR) April 18, 2022

Smart ha rotto il dominio di Gobert, che si era portato a casa 3 degli ultimi 4 premi di Difensore dell’Anno, e ha superato la concorrenza di un altro difendente di tutto rispetto come Bridges. Il giocatore dei Boston Celtics è la prima guardia a vincere questo premio dal 1996, quando ci riuscì Gary Payton. È inoltre solo il secondo biancoverde, dopo Kevin Garnett nel 2008, ad essere insignito del Difensore dell’Anno. In questa stagione, Smart ha mantenuto 12.1 punti, 5.9 assist, 1.7 recuperi e 0.3 stoppate di media, le statistiche non raccontano però del tutto il suo impatto nella difesa dei Celtics.

Per quello che vale, Bridges ha chiuso secondo, Gobert terzo. Quarto posto per Bam Adebayo e quinto per Jaren Jackson Jr, leader NBA per stoppate.