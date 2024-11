Phoenix Suns, infortunio al polpaccio per Kevin Durant: quanto starà fuori?

L’inizio di stagione dei Pheonix Suns è stato molto positivo, con un record di 8-1 e alcune pesanti vittorie contro Clippers (due volte) e Mavericks (due volte), avversarie dirette per un posto tra le prime 4. L’inerzia della squadra allenata da coach Budenholzer potrebbe però subire una battuta d’arresto vista l’assenza di Kevin Durant nelle prossime settimane. Il due volte MVP delle Finals è stato finora nettamente il miglior giocatore dei Suns, con 27.6 punti e 6.6 rimbalzi di media in queste prime 9 partite, ma venerdì notte contro Dallas ha subito un infortuinio muscolare al polpaccio sinistro.

Come riportato da Shams Charania, KD verrà rivalutato tra 2 settimane. La superstar dei Suns quindi starà fuori come minimo 2 settimane, ma a seconda di come procederà il recupero potrebbe perdere anche qualche partita in più. Data l’età di Durant, 36 anni compiuti da poco, e la sua storia di infortuni, è possibile che Phoenix usi particolare cautela.

Phoenix Suns star Kevin Durant – off to an MVP-caliber start to the NBA season – suffered a left calf strain on Friday night and will miss be re-evaluated in two weeks, sources tell ESPN. Durant has led Suns to a first place start in the Western Conference at 8-1. pic.twitter.com/tVpUfeMcZ7

