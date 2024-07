Mercato LBA: aggiornamenti! Venezia prepara il colpaccio, Brescia molto competitiva, Tortona la sorpresa?

Mercato LBA: arrivano altre sorprese! Proviamo a fare un recap dettagliato della situazione attuale dei vari Roster, in aggiunta ai rumors sulle trattative in corso. La novità della settimana è l’interesse di Venezia per uno dei migliori point-guard d’Europa.

EA7 MILANO

– Coach: Ettore Messina

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori.

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Trattative: sfumato definitivamente Motiejunas (resta a Monaco). Il nuovo nome in ballo è Mamukelashvili, centro georgiano NBA che ha dichiarato l’interesse di giocare in Italia. In uscita Voigtmann, Valentine e Caruso (che potrebbe accasarsi a Cremona). Il roster ha preso forma, saranno al massimo due i nuovi innesti se non ci saranno altre uscite a sorpresa.

VIRTUS BOLOGNA

– Coach: Luca Banchi

Playmaker: Daniel Hackett, Alessandro Pajola

Guardia: Marco Belinelli

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Ognjen Dobric*

Ala grande: Tornike Shengelia, Achille Polonara

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok

Trattative: Dobric è in procinto di ritornare in patria direzione Stella Rossa e Dubai la spunta per Abass. Nicola Akele potrebbe essere il prossimo (nonché primo) annuncio di mercato in entrata. Duello con Brescia per Diouf, mentre sul fronte guardie si lavora sui profili di James Nunnally ed Edmond Sumner. C’è anche la Virtus su Rayjon Tucker, ancora svincolato. Shabazz Napier è il colpo dell’estate che Banchi spera di realizzare. Grazulis arriverà solo in seguito a rassicurazioni sulla sua tenuta fisica.

GERMANI BRESCIA

– Coach: Peppe Poeta

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers

Ala grande:

Centro: Miro Bilan

Trattative: inserimento per Caruso (su cui c’è anche Cremona) e Diouf (su cui c’è anche Bologna). Corteggiamento in corso per Giovanni De Nicolao. In settimana sono arrivati gli annunci di Dowe e Rivers, colpi di spessore che rilanciano la reputazione del club dopo le voci di ridimensionamento. Da capire meglio la situazione di Cournooh, la cui permanenza non è scontata. Interesse forte per Okaro White.

DERTHONA BASKET

– Coach: Walter De Raffaele

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Obiettivi: Il mercato di Tortona è chiuso, salvo sorprese. Il roster è di livello alto.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

– Coach: Paolo Galbiati

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray

Guardia: Myles Cale

Ala piccola: Daulton Hommes, Andrea Pecchia

Ala grande: Saliou Niang

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe

Trattative: arriverà un’ala grande, un playmaker e un tiratore per rimpiazzare rispettivamente Grazulis, Baldwin e Mooney.

GEVI NAPOLI

– Coach: Igor Milicic

Playmaker: Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland,

Ala Piccola: Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Trattative: De Nicolao è corteggiato da Brescia ma non è detto che vada via. Il nome della settimana per la regia è JD Notae, fuoriclasse americano che ha condotto Trapani nella RS di A2 lo scorso anno. Dopo Williams e Woldetensae il mercato è in stand-by perché mancano gli ultimi quattro tasselli (americani) da ingaggiare e si sta riflettendo sui profili adatti.

ESTRA PISTOIA

– Coach:

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs.

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Trattative: poche idee e molto confuse in casa Pistoia, con la tifoseria che inizia a spazientirsi per questo corto circuito nella comunicazione da parte del club. Coach Bobalik sta avendo problemi con il tesseramento, motivo per cui il roster non ha ancora una guida tecnica ufficiale. In settimana è stato ufficializzato Elijah Childs, prospetto interessantissimo. Manca un’altra pedina per poter considerare il roster completo. Le scommesse sono tante, staremo a vedere se si tratta di giocatori adatti alla LBA.

GIVOVA SCAFATI

– Coach: Marcelo Nicola

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins.

Centro: Scott Ulaneo

Trattative: Manca all’appello soltanto l’ingaggio di un centro americano. In settimana è arrivata la riconferma di Pinkins, tra i giocatori più performanti della scorsa stagione. Scafati si candida ad essere la rivelazione del prossimo campionato.

NUTRIBULLET TREVISO

– Coach: Frank Vitucci

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo, David Torresani

Guardia: D’Angelo Harrison

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap

Trattative: Manca ancora qualche tassello nel supporting-cast e Treviso sarà pronta. Bruno Mascolo è un gran colpo e andrà a riunire il trio delle meraviglie con Bowman ed Harrison, protagonisti due anni fa nell’ottima annata di Brindisi.

DINAMO SASSARI

Coach: Nenad Markovic

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Trattative: Mercato concluso.

OPENJOMETIS VARESE

Coach: ?

Playmaker: Nico Mannion (opz), Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui, Nicolò Virginio

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Leonardo Okeke

Trattative: Per la permanenza di Nico Mannion c’è ottimismo (sarà inserita clausola di uscita verso la NBA). Arriva intanto Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Non sono previsti nuovi innesti se si ufficializza Nico. Il coach dovrebbe essere Herman Mandole.

PALLACANESTRO TRIESTE

– Coach: Jamion Christian

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier

Guardie: Stefano Bossi, Luca Campogrande

Ala piccola: Lodovico Deangeli

Ala guardia: Jeff Brooks

Centro: Francesco Candussi

Trattative: Il nome della settimana è Markel Brown, con cui è in corso una trattativa. L’intenzione è riconfermare anche Justin Reyes ed Eli Brooks.

TRAPANI SHARK

– Coach: Jasmin Repesa

Playmaker: Stefano Gentile

Guardia: Riccardo Rossato. Rei Pullazi

Ala piccola: John Petrucelli, Joseph Mobio, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic, Rei Pullazi

Centro: Chris Horton

Obiettivi: Il mercato degli Shark va avanti e il nuovo nome è Moses Brown. Saranno ingaggiati altri tre giocatori. Prese informazioni per Cassius Winston.

UMANA REYER VENEZIA

Coach: Neven Spahija

Playmaker: Tyler Ennis, Lobito Fernandez

Guardia: Davide Casarin, Davide Moretti

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Trattative: Ricerca della point-guard: il mercato Reyer si dirige verso il nome di Kyle Guy, assoluto protagonista della stagione di Tenerife. Altro nome interessantissimo è Xavier Munford (Hapoel Tel Aviv). Il rinnovo di Kabengele non è ufficiale ma molto probabile.

UNAHOTELS REGGIANA

Coach: Dimitris Priftis

Playmaker: Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo

Centro: Momo Faye

Trattative: Tariq Black è definitivamente sfumato firmando per l’ASVEL Lione. Per Galloway non è detta l’ultima parola. In valutazione la scelta del Play.

VANOLI CREMONA

Coach: Demis Cavina

Playmaker: Trevor Lacey, Federico Zampini

Guardia: Tajion Jones, Stefan Nikolic

Ala piccola: Luca Conti

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser

Trattative: Riconfermato Trevor Lacey, si segue attentamente Caruso (su cui si è inserita Brescia). Anche Corey Davis interessa per il pacchetto guardie.

