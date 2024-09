Michael Jordan e la leggenda del milione di dollari perso a dadi: la verità del rapper G Herbo

Michael Jordan non è solo noto per le sue imprese sul campo, ma anche per la sua passione sfrenata per il gioco d’azzardo. Da anni circolano voci su perdite ingenti in varie occasioni, e una delle storie più curiose riguarda una presunta perdita di un milione di dollari in una partita a dadi a Chicago negli anni ’90.

Recentemente il rapper G Herbo, originario proprio di Chicago, ha alimentato questa leggenda urbana durante un episodio del podcast What Could Go Wrong, confermando che la storia sarebbe vera. “Nel mio quartiere è una leggenda urbana, tutti la conoscono. Li ha persi contro un vero delinquente del mio quartiere, non posso fare il suo nome. La storia risale agli anni ’90 ed era molto credibile, perché questo tipo ha davvero tanti soldi. Se c’è qualcuno del mio quartiere che sta guardando: sapete esattamente di chi sto parlando” ha detto G Herbo. Pur evitando di fare nomi, il rapper ha insinuato che Jordan abbia perso quella somma contro una figura nota della sua zona, una persona con molti soldi e con un passato legato alle strade di Chicago.

Secondo Herbo, Jordan non avrebbe mai pagato l’intera somma: “Credo che Jordan gli abbia dato forse 4, 5 o 600 mila dollari. Probabilmente gli deve ancora 400.000 dollari ad oggi. È una storia vera che ho sentito crescendo, e so che non è una bugia”.

Nonostante la perdita, Jordan avrebbe continuato a giocare d’azzardo senza troppi rimorsi. Per una leggenda dello sport con un patrimonio stimato di 3.2 miliardi di dollari, le perdite di questo tipo sicuramente non sono così devastanti.

MJ ha sempre respinto le accuse di essere dipendente dal gioco d’azzardo. In una famosa intervista del 1993 con Connie Chung, dichiarò di avere “un problema di competizione”, e non di gioco. Sosteneva di poter smettere in qualsiasi momento, eppure le storie che lo vedono ancora attivo nei giochi d’azzardo continuano a circolare, anche oggi che ha 61 anni. Herbo ha aggiunto che sente ancora voci su Jordan, coinvolto in scommesse nelle “trenches” di Chicago, ovvero nei quartieri più difficili della città.

Alla fine, che si tratti di verità o mito, questa storia contribuisce a rendere ancora più complessa e affascinante la figura di Michael Jordan. Anche lontano dai riflettori della NBA, sembra che la leggenda continui a crescere, questa volta tra dadi e scommesse.

