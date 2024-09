Sergio Scariolo, nuova avventura in Spagna lontano dalla panchina

Sergio Scariolo non allena un club dall’inizio della scorsa stagione, quando venne esonerato dalla Virtus Bologna a pochissimi giorni dalla Supercoppa. Il tecnico italiano in questi mesi ha proseguito il lavoro come CT della Nazionale spagnola, che ha portato alle Olimpiadi venendo però eliminato al girone.

Per Scariolo si stanno però ora aprendo le porte della TV, sempre in Spagna: in occasione della Supercopa Endesa di questo weekend, debutterà come commentatore su Movistar Plus, piattaforma di pay TV molto diffusa nel Paese iberico.

“Sento di essere nel miglior momento della mia carriera come allenatore, in termini di conoscenza, esperienza, abilità nel comunicare, X&O’s. Ho tanta energia fisica e passione, amore per il gioco” ha commentato Scariolo, che ha contratto con la Federazione spagnola fino al 2028.