Porto Rico in festa! Battuta la Lituania, ritorno alle Olimpiadi dopo 20 anni

Dopo aver sorpreso l’Italia nel girone e spazzato via il Messico in semifinale, Porto Rico si conferma la regina del Preolimpico giocato in casa a San Juan battendo in finale la Lituania 68-79.

I caraibici sono partiti bene, comandando per la prima metà del primo quarto grazie ad un Alvarado subito molto ispirato. La prima frazione si è chiusa in parità 19-19, nella seconda la Lituania ha dato l’illusione di averne di più volando a +7 grazie alla propria fisicità e ad un’ottima difesa. Poi il ritorno di Porto Rico con Alvarado, Waters e Pineiro: un parziale di 3-14 che ha ribaltato il passivo e concluso il primo tempo sul 35-39. Nel secondo tempo invece non c’è proprio stata storia: Waters e Alvarado con grandi percentuali da 3 punti hanno portato i padroni di casa a +13 e da quel momento Porto Rico non si è più guardata indietro. La Lituania, incapace di trovare rimedio all’energia dei portoricani, è scivolata anche a -15 nell’ultimo quarto e si è alla fine dovuta arrendere, dicendo addio alle Olimpiadi di Parigi.

Per Porto Rico invece è festa grande, si tratta della prima qualificazione ai Giochi dal 2004. In quell’occasione, alle Olimpiadi di Atene, i portoricani sorpresero nientepopodimeno che Team USA, battendolo nei gironi alla prima partita. A Parigi saranno inseriti proprio nel girone con gli Stati Uniti, la Serbia e il Sud Sudan.

Lituania: Jokubaitis 16, Sabonis 10+9 rimbalzi, Motiejunas 8.

Porto Rico: Alvarado 23, Waters 18, Howard 12.

Foto: FIBA