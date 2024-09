All’asta la maglia di James… Ma non si tratta di LeBron

L’esordio in NBA di Brony James è uno dei grandi motivi di interesse della prossima stagione. Lui e LeBron saranno la prima coppia figlio – padre a giocare insieme.

Per questo Bronny, pur essendo stato scelto al Draft alla fine del secondo giro, è già una celebrità. Tanto che la maglia usato nel suo primo “assaggio” di NBA, in Summer League, è stata messa all’asta.

Parliamo della canotta utilizzata a Las Vegas per la sfida contro gli Houston Rockets del 12 Luglio, in cui Bronny ha totalizzato 8 punti, 5 rimbalzi e 2 palle recuperate. Il cimelio è battuto dalla famosa casa d’aste Sotheby’s che ha fissato il prezzo di partenza a 6.000 dollari. Al momento in cui scriviamo si registrano 17 rilanci e i banditori prevedono che l’acquisto si concluderà intorno ai 10.000 $. C’è tempo per rispondere fino alle 20 (ora italiana) del 13 Settembre.