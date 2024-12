MULTA SALATISSIMA dell’NBA a Joel Embiid per gesti offensivi ai tifosi dei Boston Celtics

Joel Embiid, stella dei Philadelphia 76ers e MVP della scorsa stagione NBA, è stato multato dalla lega per 75.000 dollari a causa di gesti offensivi rivolti ai tifosi dei Boston Celtics.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/TaIkZWbfeO — NBA Communications (@NBAPR) December 28, 2024

L’episodio è avvenuto durante il Christmas Day, quando Joel Embiid ha replicato in modo provocatorio ai cori ostili del pubblico dei Boston Celtics presente al TD Garden. La reazione del giocatore ha attirato l’attenzione dell’NBA, che ha deciso di sanzionarlo per aver violato le regole di condotta sportiva.

Questa non è la prima volta che Embiid si rende protagonista di episodi controversi. Il centro camerunese è noto per il suo stile esuberante in campo e fuori, che spesso divide opinioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante il gesto, Embiid ha concluso la partita con una prestazione dominante, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei migliori giocatori della lega.

La NBA, attraverso un comunicato ufficiale, ha ribadito la necessità di mantenere un comportamento professionale e rispettoso, soprattutto in situazioni di alta tensione come quelle che si verificano in ambienti ostili.

L’episodio rischia di diventare un ulteriore punto di attenzione per Embiid e i 76ers, che puntano a competere per il titolo NBA. L’accaduto, però, non sembra aver intaccato la determinazione del giocatore, pronto a lasciarsi alle spalle le polemiche per concentrarsi sul campo.

