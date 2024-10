Munford fa crack e Venezia corre ai ripari: ufficiale Rodney McGruder!

L’inizio campionato della Reyer Venezia è molto complicato, non solo per la prima sconfitta casalinga contro Treviso.

La condizione atletica del gruppo squadra è apparsa molto appesantita sin dagli ultimi impegni pre-season (su tutti il torneo Lovari di Lucca), e a confermarlo è stata la prestazione d’esordio Domenica scorsa abbondantemente sottotono.

La notizia più grave, tuttavia, riguarda l’infortunio abbastanza serio di Xavier Munford, la point-guard scelta dalla dirigenza lagunare per sopperire alla partenza di Rayjon Tucker.

E’ stata portata un’offerta ufficiale al procuratore di Rodney Mc Gruder, accettata all’istante dall’ex Olimpia Milano e Detroit Pistons che vuole riscattare la parentesi negativa in Italia della scorsa stagione.

Ci sono anche altri infortuni sul banco, come riportata il collega Malaguti di Sportando:

Il post

“Reyer Venezia decimata da sfortuna ed infortuni, ma già attivissima sul mercato.

Xavier Munford, in seguito al forte trauma contusivo subito nella gara contro Treviso (ginocchio contro il ginocchio di Valerio Mazzola), ha riportato un infortunio cartilagineo al ginocchio destro. Purtroppo l’infortunio è serio. il giocatore è stato visitato dallo staff medico Reyer, in particolare dai dottori Beggio e Vianello, e sarà rivalutato tra quindici giorni.

La società intraprenderà il percorso riabilitativo migliore, di concerto con l’entourage del giocatore.

Nel frattempo gli orogranata hanno firmato Rodney McGruder, visto l’anno scorso in Eurolega a Milano, con un lungo passato in NBA con Miami Heat, Clippers e Detroit Pistons.

Tyler Ennis ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro nel corso della gara contro Lubiana. Il giocatore sta lavorando con staff tecnico e fisioterapico per un pronto recupero.

Sarà game time decision, ma il playmaker è in forte dubbio per la sfida di Trento.

Jordan Parks, inoltre, nel corso dell’allenamento di giovedì, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore svolgerà oggi gli esami strumentali, con la speranza che gli esiti siano positivi.

Infine Amedeo Tessitori oggi non ha svolto l’allenamento a causa di una forte contusione subita al ginocchio e Davide Casarin continua a convivere col dolore causato da una tendinopatia rotulea.

Difficile preparare una partita difficile come quella di Trento.”

Infermeria piena, dunque, in casa Venezia, alle porte di un match molto complicato contro la Dolomiti Energia Trento che conterà su un Jordan Ford in hype.

Mc Gruder non ha avuto mercato in estate, pochissimi club si sono interessati portando sul piatto offerte molto basse, prontamente rifiutate dall’ex Nba. Rispetto a Munford, certamente non si può parlare di un upgrade. Tutto rimesso all’abilità dell’ottimo coach Spahija per costruire in corso d’opera un equilibrio fin qui non ancora trovato.

Leggi anche: La malattia tropicale che ha reso un CALVARIO la pre-season di Amedeo Della Valle!