Serie A, quante panchine sono saltate finora?

La Serie A continua a registrare una stagione turbolenta sul fronte degli allenatori. Con l’arrivo di Marco Ramondino sulla panchina della Givova Scafati, al posto di Damiano Pilot, si raggiunge il settimo cambio stagionale. Una cifra significativa che evidenzia la pressione sui tecnici e la costante ricerca di soluzioni immediate da parte dei club.

Un quadro di cambiamenti incessanti

La stagione 2023/2024 è iniziata con una serie di scossoni già dalla quinta giornata, quando l’Estra Pistoia ha dato il via alla girandola di cambiamenti, salutando Dante Calabria e affidando inizialmente la squadra a Tommaso Della Rosa, seguito poi da Zare Markovski. Quest’ultimo, a sua volta, è stato esonerato dopo la 12ª giornata, con il club toscano che ha scelto Gasper Okorn come nuova guida tecnica.

Anche altre squadre non sono state da meno. Alla Vanoli Cremona, il cambio è arrivato con l’esonero di Demis Cavina, sostituito dal vice Brotto. L’Happy Casa Brindisi, dopo la 9a giornata, ha deciso di separarsi da Marcelo Nicola, mentre il Napoli Basket, all’8a giornata, ha messo fine all’esperienza di Igor Milicic, optando per l’esperto Giorgio Valli.

Uno dei cambi più clamorosi è stato quello della Virtus Bologna, che ha visto le dimissioni di Luca Banchi dopo una sconfitta contro l’Alba Berlino in EuroLeague.

Ramondino, una nuova sfida a Scafati

Ora è il turno di Marco Ramondino, chiamato a risollevare le sorti di una Givova Scafati in cerca di stabilità. Ramondino, allenatore di grande esperienza nel panorama italiano, dovrà riportare fiducia e risultati in un gruppo che ha già cambiato due tecnici in questa stagione, passando da Marcelo Nicola a Damiano Pilot, per poi approdare a lui.

Con sette cambi in panchina a stagione in corso, la Serie A conferma il trend di un campionato dove la pazienza con gli allenatori sembra essere sempre più ridotta, lasciando poco margine per lavorare sul lungo periodo. Resta da vedere se queste continue rivoluzioni porteranno ai risultati sperati o se il ritmo frenetico finirà per penalizzare ulteriormente i club coinvolti.

